Magliette di calcio false, negoziante nei guai

ASSISI – La Guardia di Finanza ha sequestrato, in un negozio di Assisi, capi di abbigliamento e accessori con etichetta delle squadre di calcio della lega di serie A e anche di squadre estere della stagione in corso oltre ad abbigliamento con marchio Ferrari. Per un totale di circa 1.500 tra capi di abbigliamento, con etichette ‘presumibilmente false’, oltre ad accessori e buste relative ai marchi. Il titolare dell’attività commerciale è stato segnalato per la detenzione e vendita di prodotti industriali con segni mendaci atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza dell’opera o del prodotto. Secondo la guardia di finanza un consulente tecnico ‘esperto del settore’ appositamente interpellato, dopo avere esaminato i capi appurava che ‘erano del tutto contraffatti in quanto difformi dalla produzione originale degli sponsor dei singoli club’.