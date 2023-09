"Magione Elegance Classic a Passignano: le auto d'epoca in gara per la bellezza"

"L’eleganza non è essere notati, ma ricordati". Potrebbe essere questo il sottotitolo della terza edizione della “Magione elegance classic“, la speciale competizione che mette a confronto incredibili auto d’epoca, valutata dal giudizio di una giuria di appassionati chiamati ad esprimersi però sulle emozioni che queste suscitano e non tanto sulla particolarità tecnica o meno. E l’edizione 2023 della “Magione elegance classic“, come sempre sotto la magistrale organizzazione dell’Automobil club di Perugia, si è tenuta all’interno del “Trasimeno racer meeting“. Un concorso di bellezza dunque atipico, dove a confronto con le auto d’epoca c’erano addirittura gli scafi vintage. E la ciliegina sulla torta è stato anche tutto il contesto e la giornata particolare realizzata, con il corteo delle auto storiche partito dall’Autodromo di Magione e proseguito attraverso tutte le perle del Lago Trasimeno. La singolare carovana ha potuto far bella mostra così a Passignano, Castiglione del Lago, Tuoro e finendo la propria corsa proprio a Passignano. Innumerevoli i curiosi e gli appassionati che si sono fermati e hanno chiesto ai piloti delle auto informazioni e curiosità. Nelle auto, tra le Gran turismo il primo posto è andato alla Lancia Flaminia Zagato.

Nelle “vetture aperte“ medaglia d’oro alla Porsche 356 cabrio. Per le “piccole ma cattive“ vince la Austin Healey Frog. Tra le “Comode ma eleganti“ spicca la Rolls Royce del 1912. L’Aston Martin presentata è stata quella che ha convinto la giuria conquistando la vetta del podio per “Le storiche di domani“. La Porsche 356 BS è stata quella invece che ha vinto nella speciale categoria riservata alle auto Porsche, per festeggiare i 75 anni del marchio. A rendere possibile il tutto anche la sensibilità del gruppo Cancellotti e di Autocentri Giustozzi.