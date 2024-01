Maggio Eugubino. Cancellotti confermato

Marco Cancellotti è stato riconfermato presidente dell’Associazione Maggio Eugubino, da tanti anni ormai in prima linea nel promuovere lo sviluppo turistico culturale della città, valorizzando le sue risorse ed in particolare le manifestazioni folkloristico- tradizionali a cominciare ovviamente dalla Festa dei Ceri e dal Palio della Balestra, oltre che dell’affermato Palio dei Quartieri, considerato tra i più significativi appuntamenti ferragostiani. Nella sua prima riunione, dopo le elezioni dell’Assemblea dei soci, il consiglio, composto da diciannove membri, ha attribuito anche le altre cariche sociali per il triennio 2024- 2026, e precisamente: vice presidente Robert Satiri, tesoriere Silvio Lombardini, segretario Cristina Ciufoli, direttore responsabile del periodico “L’Eugubino” Ubaldo Gini. Del Consiglio fanno parte anche Daniele Battistelli, Cesare Bedini, Massimo Bei, Patrizia Biscarini, Riccardo Farneti, Claudio Fiorucci, Lucio Lupini, Giacomo Marinelli Andreoli, Roberto Minelli, Lorenzo Olivieri, Ragni Cesare Fausto, Ragni Federico, Giuseppe Rogo, Ettore Sannipoli. Del collegio dei probiviri, infine, sono stati chiamati a far parte Giampiero Bedini, Ezio Maria Caldarelli, Alfredo Morelli.

Le votazioni dell’Assemblea e del direttivo hanno premiato quanti sono stati protagonisti del grande lavoro svolto nel mandato appena concluso. "Il consiglio – si legge nel comunicato diffuso – prende il via con forte entusiasmo e rinnovato impegno, dando il benvenuto il benvenuto ai neo consiglieri Battistelli e Rogo".