Maestri del Lavoro Le 14 “Stelle al Merito“. Ci sono anche due dipendenti di Poste

Ci sono anche due dipendenti di Poste Italiane della provincia di Perugia tra i 14 insigniti umbri dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro. Si tratta di Maria Francesca Ascani e di Giorgio Cervelli, responsabile commerciale della sede di Perugia (foto). "Ringrazio di cuore chi ha pensato a me per questo premio di cui sono orgoglioso. Per il sottoscritto questo lavoro è passione e tradizione, visto che già mio padre e mio nonno lavoravano in questa azienda. La mia squadra conta circa trenta colleghi affiatati e disponibili in ogni circostanza e in trentacinque anni di servizio potrei raccontare tanti aneddoti, ma è difficile sceglierne uno".

Le onorificenze saranno consegnate giovedì in occasione della ricorrenza della Festa del Lavoro dal prefetto di Perugia, Francesco Zito e dalla prefetta di Terni, Antonietta Orlando (ore 10 sala Bruschi prefettura del capoluogo umbro).

Ma ecco le altre dodici “stelle“(età minima 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25), che si sono distinte per il loro contributo umano e professionale, accompagnato da rettidutine morale: Roberta Alunni (Enel Energia, Perugia), Emanuela Cecchini (EsseCi, Narni), Giorgio Gigli (Elte Srl, Terni), Natascia Massini (Azienda Caprai, Montefalco), Mariella Mirabasso (Sea Spa, Marsciano), Fabrizio Orlandoni (Emu Group Spa, Marsciano), Maurizio Palmerini (Margaritelli Spa, Torgiano), Renzo Rafanelli (O-I Italy Spa, San Gemini), Lino Scarinci (Anas-Ferrovie dello Stato, Perugia), Marco Sirchio (Lungarotti, Società Agricola Torgiano), Marsilio Vecchi (Tulli Acque Minerali, Sellano), Roberto Velotti (Trenitalia, Foligno).