Madre Speranza sarà cittadina onoraria di Todi

Prosegue il girotondo di cittadinanze onorarie. Sabato 8 febbraio la città renderà omaggio alla Beata Madre Speranza, fondatrice del santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza. Il conferimento avverrà alle 10: la suora ispanica, venerata come beata dalla Chiesa cattolica, è stata fondatrice anche delle Congregazioni delle Ancelle dell’amore misericordioso e dei figli dell’amore misericordioso. Il paese, prima dell’arrivo di Madre Speranza nel lontano 1951, era conosciuto per i suoi boschi che richiamavano le persone a catturare gli uccelli con una rete chiamata “roccolo“. Da molti anni, ormai, il Santuario è un luogo molto amato dai fedeli. Madre Speranza, come aveva sempre desiderato, riposa nella cripta del Santuario ed è stata beatificata a Collevalenza il 31 maggio 2014.

s.f.