"Ma che fine ha fatto il Centro della ceramica?"

GUALDO TADINO – Fabio Viventi, capogruppo consiliare di Forza Italia, a nome del coordinamento comunale, ha ufficializzato due interrogazioni al sindaco e alla giunta. Una riguarda il palazzo del Centro promozionale della ceramica: i lavori per l’adeguamento sismico e per la riqualificazione funzionale sono iniziati nel 2021, ci sono state varie sospensioni, con la previsione di una spesa di 900 mila euro; si vuole "conoscere se i lavori di riqualificazione del Centro promozionale della ceramica sono stati finalmente ultimati, e se non fosse così quali siano le motivazioni relative alla non ultimazione degli stessi, tenendo conto che sono trascorsi quasi tre anni dall’inizio lavori"; chiede così quando saranno completati e "di conoscere se l’Amministrazione ha finalmente definito la destinazione d’uso di quell’immobile in maniera chiara e puntuale, visto che durante i Consigli comunali non è stato mai chiarita la reale destinazione dello stesso, ma tutto è sembrato alquanto fumoso, compresa la realizzazione di un auditorium di cui chiediamo eventualmente di conoscerne anche la capienza; e di conoscere perciò quando sarà riconsegnato alla comunità cittadina". L’altra interrogazione, invece, riguarda l’appalto dei servizi di Easp, l’ente di assistenza alle persone, anziani in primis, "ormai scaduto da tempo".

A.C.