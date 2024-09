M5S incalza Tesei

TERNI "Donatella Tesei chiarisca se condivide le posizioni dell’alleato Bandecchi su forze dell’ordine e giornalisti", così Valentina Pococacio e Luca Simonetti, candidati del M5S alle regionali. In un video social di Tele Galileo, incalzato nl pèortico di Palazzo Spada da un giornalista di un’emittente nazionale sull’inchiesta a suo carico per evasione fiscale legata a Unicusano, il sindaco usa espressioni dure verso il lavoro dei giornalisti e "alcuni" appartenenti alle forze dell’ordine. "Donatella Tesei dovrebbe chiarire - così gli esponenti del M5S – se condivide le dichiarazioni del suo nuovo alleato, Stefano Bandecchi, riguardo le donne e gli uomini delle forze dell’ordine, accusati ingiustamente per aver svolto semplicemente il loro dovere. Non è accettabile che una persona indagata, invece di dimostrare le proprie ragioni nelle sedi opportune, sollevi dubbi sull’operato di chi sta facendo il proprio lavoro per accertare i fatti. Ci piacerebbe sapere con quale coerenza, da oggi in poi, esponenti della Lega, FdI e Forza Italia si ergeranno a difensori dei diritti delle persone in divisa. Allo stesso tempo, la governatrice dell’Umbria dovrebbe chiarire se condivide l’opinione di Bandecchi sui giornalisti. Ci chiediamo se la Tesei voglia esportare il “modello Terni” in tutta la regione"