Lutto cittadino. Il sindaco annulla le feste

BASCHI Grande cordoglio a Baschi per la morte improvvisa di Nicola Sganappa, un ragazzo di 22 anni che è deceduto improvvisamente sabato scorso dopo aver trascorso una serata in discoteca a Roma, al quartiere Eur. Il ragazzo ha accusato il malore che lo fatto accasciare su un marciapiede dove gli operatori del 118 hanno fatto di tutto per rianimarlo ma ogni tentativo è stato vano. Sulla morte del ragazzo è stata avviata un’inchiesta ed ora si attende l’esito dell’esame autoptico che è stato disposto dalla magistratura, mentre le forze dell’ordine hanno acquisito le registrazioni di una telecamera installata nella zona. Il sindaco di Baschi, Damiano Bernardi (foto), ha proclamato il lutto cittadino. "L’intera comunità di Baschi colpita dal dolore per la perdita di Nicola, uno dei nostri ragazzi di soli ventidue anni. Non trovo parole da esprimere per una simile tragedia. L’abbraccio di più forte a Enrico, Maria Angela, al nostro dipendente comunale Fabio e a tutta la famiglia. Abbiamo deciso di annullare tutti gli eventi previsti in paese per il fine settimana, compreso il mercatino e gli spettacoli delle scuole. Lo avevamo pensato come un momento di festa, e davvero in questo momento non ci sono le condizioni". Anche l’Orvietana Calcio dove il fratello di Nicola gioca come portiere ha inviato un messaggio: "Il presidente Roberto Biagioli, e con esso tutta la società dell’Orvietana Calcio si stringono al capitano della Virtus Baschi, nostro ex portiere Enrico Sganappa e a tutta la sua famiglia, a cui porgiamo le più sentite condoglianze per la perdita di Nicola, anche lui passato nel vivaio biancorosso Un abbraccio da tutti noi".