L’urlo del paese "Manca un supermercato. Bancomat in tilt e mobilità da rivedere"

Una delegazione del Centro Socio-culturale “Il Gabbiano” di San Martino in Campo ha incontrato l’assessore al commercio del Comune di Perugia, Andrea Stafisso, al quale è stato rappresentato il grande disagio della frazione per la mancanza di un supermercato: l’unico presente è stato chiuso da due anni. Il disagio è avvertito soprattutto dalla popolazione anziana che non ha la possibilità di muoversi verso negozi di Torgiano o Ponte San Giovanni. Poiché si rincorrono voci circa la possibile costruzione di un supermercato in paese, il Centro Socio-culturale ha ritenuto utile un confronto con l’assessore competente il quale si è impegnato a verificare possibili soluzioni. Nel corso dell’incontro cui ha partecipato il consigliere comunale Simone Cenci sono emerse altre criticità della frazione come ad esempio la mobilità e la mancanza di collegamenti con il capoluogo e l’ospedale, problematiche relative alla viabilità: si è convenuto di verificare la possibilità di svolgere nel prossimo mese un’assemblea pubblica alla presenza della sindaca e della Giunta in affermazione del tratto distintivo di questa amministrazione che vede nel confronto con i cittadini e nella partecipazione il carattere peculiare del suo mandato. Per quanto riguarda il Centro Socio-culturale si è ribadito l’impegno all’attenzione per il territorio.

Tra le altre considerazioni è emerso che in un paese dove vivono circa 5mila abitanti, grandi disagi li crea anche l’assenza di uno sportello bancario. Intanto, l’unico bancaomat disponibile è fuori servizio da circa una settimana.