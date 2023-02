Luoghi del Cuore Fai, i più votati in Umbria

Trionfa il “Sentiero degli Ulivi” della Fascia olivata Assisi-Spoleto, Trevi con 12.738 voti, seguito dalla Ferrovia del Centro Italia Abruzzo - Umbria - Lazio, quindi da Piaggia di Sellano. Anche l’Umbria ha il suo posto in prima fila tra i “Luoghi del Cuore Fai“, il grande censimento nazionale del Fondo Ambiente Italiano che si conferma la più importante campagna italiana di sensibilizzazione dei cittadini sul valore del patrimonio culturale e paesaggistico e sulla necessità di proteggerlo e valorizzarlo. L’undicesima edizione vanta numeri d’eccezione con un milione 500.638 voti raccolti nel 2022 per più di 38.800 luoghi.

Anche gli umbri hanno partecipato con entusiasmo al censimento dei “Luoghi del Cuore“ come conferma il nuovo presidente del Fai regionale, Raffaele De Lutio "Come sempre – ci racconta – c’è stato un interesse altissimo anche se rispetto all’ultima edizione è mancato un lavoro forte su un sito specifico come il bacino del Rio Grande di Amelia. I risultati sono buoni senza una vera punta di diamante". Ecco allora la classifica dei dieci luoghi più votati in Umbria per i “Luoghi del Cuore“ Fai. Al primo posto (18° nella classifica nazionale) con 12.738 voti è dunque il “Sentiero degli Ulivi” (foto sopra) che si snoda per 75 chilometri nella Fascia olivata che interessa il territorio di sei comuni: Assisi, Spello, Foligno, Trevi, Campello sul Clitunno e Spoleto. Al secondo posto (27° a livello generale) con 8.560 voti si piazza la Ferrovia del Centro Italia, Abruzzo - Umbria - Lazio (ferrovia storica che da Sulmona arriva a Terni lungo un percorso di 163 chilometri), al terzo posto (50° nazionale) con 5.303 voti ecco Piaggia di Sellano, insediamento medievale ai piedi dei Sibillini, a quasi 1.000 metri, ricco d’acqua.

E ancora, quarta posizione in Umbria (e 80° nazionale) con 3.982 voti per il Santuario Santa Chiara da Montefalco Agostiniana a Montefalco, al quinto posto (97° nazionale) con 3.310 voti c’è il Borgo medievale e boschi a farnetto di Collestrada (foto sotto), alle porte di Perugia, al sesto (163° generale) con 1.332 voti il Duomo di Orvieto. In settimana posizione (258° nazionale) con 464 c’è Assisi , in ottava (296° generale) con 362 voti Castelluccio di Norcia, al nono posto (486°) con 109 voti Orsano di Sellano e al decimo posto (503° generale con 92 voti) la Chiesa di Sant’Agostino di Montefalco. "C’è una vasta partecipazione da tutta la regione" dice il presidente De Lutio che sottolinea il caso di Piaggia: "E’ la terza volta che si presenta con risultati crescenti, con una candidatura che parte dal basso, dai cittadini". E adesso i “Luoghi del Cuore” che hanno ottenuto almeno 2.500 voti possono partecipare al “Bando per la selezione degli interventi”.

Sofia Coletti