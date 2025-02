L’Università si presenta agli studenti. Sessioni sui corsi, visita alle Facoltà

Dipartimenti aperti all’Università degli Studi di Perugia: il 4 febbraio sarà possibile cogliere l’opportunità di conoscere meglio l’Ateneo e la sua offerta formativa, i percorsi di studio e le connesse opportunità professionali, vivendo una giornata da vera e propria studentessa o studente universitario tra lezioni, seminari e laboratori, incontrando le professoresse e i professori, le studentesse e gli studenti già iscritti.

Durante la giornata i Dipartimenti organizzeranno sessioni informative sui corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico, sarà possibile colloquiare con docenti e tutor per approfondire i contenuti dei corsi e le opportunità post-laurea, visitare le strutture didattiche e di ricerca, conoscere i servizi di orientamento, tutorato, mobilità internazionale e i numerosi servizi a disposizione dei giovani e delle giovani. Per agevolare la partecipazione e fornire assistenza continua ai visitatori, sarà aperto un info-point in piazza dell’Università 1 a Perugia, operativo dalle 8,30 alle 17, 30, nell’aula 5 di Palazzo Murena: qui sarà possibile richiedere ulteriori informazioni sui corsi, sulle procedure amministrative e sui servizi dedicati agli studenti e alle studentesse.