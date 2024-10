L’UniGualdo inaugura l’Anno accademico

GUALDO TADINO – L’UniGualdo, l’università popolare gualdese, oggi inaugura ufficialmente il nuovo anno accademico. Alle 16, nella sala della Mediateca, c’è la prolusione del professor Gustavo Cuccini, già docente di estetica e di storia dell’arte nell’Università per stranieri di Perugia: tratta il tema "I linguaggi e le verità dell’arte". La benemerita associazione, guidata dalla presidente Maria Pina Civitareale (nella foto) che ha ereditato il testimone dalla professoressa Fiorella Angeli, per molti anni preziosa ed apprezzata animatrice di tante iniziative culturali e di occasioni di socializzazione anche per la terza età, ha in programma i corsi tradizionali ben consolidati in passato; e propone un calendario che sarà "ricco di novità" anche con l’attivazione di nuovi corsi e di laboratori. Gli incontri si svolgeranno nel gualdese, non solo nella sede dell’associazione, ma anche in diverse altre location cittadine e del territorio, tra cui alcuni locali della scuola media di via Lucantoni e nelle vicine Fossato di Vico e Nocera Umbra, offrendo l’opportunità di scoprire realtà culturali e sociali meno conosciute; c’è la disponibilità, su richiesta, a nuove aperture, attivando iniziative nei territori viciniori. "Siamo entusiasti di ripartire con un programma così ampio e variegato – dice la presidente – perché la nostra università popolare è un luogo di incontro e di crescita, dove condividere passioni e conoscenze. Invitiamo tutti a partecipare".

Alberto Cecconi