Lunedì chiude la Contessa Cantieri sino a Natale

Da lunedì 17 aprile, conferma l’Anas, la statale ’Contessa’ sarà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia (dal km 3,050 al km 5,550) per l’inizio dei lavori di ripristino strutturale del viadotto. Prevedono la demolizione del vecchio impalcato in calcestruzzo e la realizzazione di uno nuovo in acciaio, il rinforzo delle pile e delle spalle esistenti. Il tutto richiede un investimento di 6 milioni. I due tratti a monte e a valle della chiusura resteranno fruibili per il traffico residenziale e i veicoli diretti alle attività commerciali.

La conclusione dei lavori, dice l’Anas, "è prevista prima delle festività natalizie 2023, salvo condizioni meteorologiche sfavorevoli". Nello stesso periodo sarà completato il ripristino strutturale della galleria per una spesa di 3,4 milioni. "Si tratta – sottolinea ancora l’Anas - di lavori necessari a garantire la sicurezza della circolazione". In questo periodo il traffico proveniente da Perugia in direzione Fano dovrà proseguire sulla SS318 di Valfabbrica (direttrice Perugia-Ancona), uscire a Fossato di Vico e percorrere la SS3 Flaminia direzione Fano. Quello da Fano diretto a GubbioPerugia dovrà proseguire sulla SS3 Flaminia fino a Fossato di Vicoinnesto SS318 e utilizzare la SS318 (Perugia-Ancona). Quello locale e leggero potrà percorrere la SR298 Gubbio-Scheggia; per quello di lunga percorrenza restano utilizzabili la E45 e la direttrice Perugia-Ancona. Prosegue intanto la raccolta di firme indirizzata a Regione, Comune e Anas per il rispetto dei tempi, per interventi di ristoro in favore degli operatori commerciali, per una adeguata viabilità alternativa.