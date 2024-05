L’Under 15 si prepara ai quarti di finale

Prosegue la preparazione dell’Under 15 biancorossa alla doppia sfida con la Virtus Francavilla, valevole per i quarti di finale dei play off nazionali di categoria. C’è entusiasmo e soddisfazione tra i ragazzi dopo aver superato il precedente turno vincendo 2-1 in casa del Monopoli. La squadra di Raschi sarà priva di Francesco Seppoloni, squalificato, ma potrà contare su un gruppo di giocatori cresciuto nel vivaio che sta dimostrando le proprie qualità a partire da bomber Meyou, classe 2010, autore di 16 gol in stagione. Metà squadra è composta da sotto quota, l’Under 15 biancorossa è la compagine che ha fatto esordire più 2010 in tutta Italia (considerando almeno la Lega Pro). Davanti un avversario tosto che ha segnato 92 gol in campionato. La gara di andata è in programma domenica 26 alle 11 al centro sportivo "Paolo Rossi", il ritorno sette giorni dopo a Francavilla.