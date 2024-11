Luminarie in centro e nei quartieri: "Il Natale c’è, nonostante i problemi. Vincono ascolto e collaborazione"

Mercatini, videomapping luminarie, maxi cuore luminoso, albero extra large, pista del ghiaccio, street food, visite guidate, concerti, mostre. Tranquilli, "il Natale c’è, fatto non scontato visto che c’erano criticità da risolvere nel giro di pochi mesi, date anche dall’accavallamento delle date di Eurochocolate con l’allestimento della grande cornice festiva". Parole della sindaca Vittoria Ferdinandi, che ieri, con gli assessori Andrea Stafisso e Fabrizio Croce, Giacomo Giorgi in rappresentanza del Post, Lucia Boccolini, amministratrice di Magenta Events, Paolo Mariotti e Alessandro Granieri, rispettivamente presidente e vicepresidente del Consorzio Perugia in Centro, ha illustrato il calendario di eventi e iniziative che caratterizzeranno la tornata natalizia del 2024-2025. "Il Natale – ha proseguito la sindaca - riguarderà non solo il centro, ma anche i borghi e i quartieri toccando tutte le nostre comunità. Tutto frutto di un grande lavoro di squadra che ha messo insieme tante progettualità. Grazie anche alle associazioni che, come al solito, svolgono un fondamentale lavoro di rivitalizzazione della città. Ringrazio altresì il Gruppo Hera e la Fondazione Perugia che ci hanno permesso di portare in corso Cavour un albero del tutto speciale che ci parla di sostenibilità e attenzione ambientale, una direzione in cui dovremo cercare di andare anche negli anni futuri".

Tra le novità, dal 19 al 22 dicembre piazza del Melo si trasforma con un evento speciale organizzato da Roghers Staff, in collaborazione con il Comune nell’ambito del progetto Switch On cofinanziato dalla Fondazione Perugia: ogni pomeriggio, dalle 17 fino a tarda sera, street food, vin brulé, concerti dal vivo e un affascinante angolo vintage (sui social dell’associazione il programma completo). Durante le festività previsto anche intrattenimento a cura di Radioglox nell’area di via Mazzini e dintorni.

Nel corso della presentazione del programma è stata anche annunciata la cerimonia di accensione degli alberi e delle luminarie: appuntamento domani alle 17 in piazza IV Novembre, vicino al super abete allestito grazie al contributo di Umbra Acque. E quest’anno luci bipartisan in viale Indipendenza: il Consorzio ha trovato i soldi per addobbare sia i filari di destra che quelli di sinistra, perché a Natale non si può far torto a nessuno!

Silvia Angelici