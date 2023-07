’’LUMe’’, ottavo weekend per l’Umbria delle meraviglie

CASTIGLIONE DEL LAGO – Prosegue il festival che fa scoprire le bellezze dell’Umbria. Domani alle ore 19 Musiche e danze dall’Africa occidentale riempiranno l’atmosfera di suggestioni africane Madrevite in località Cimbano di Castiglione del Lago. Domenica, alle 21, sarà la volta di Klorofilla all’anfiteatro Parco Regina Margherita di Panicale. Preceduto al mattino da un trekking archeologico e paesaggistico ai laghi di Chiusi e Trasimeno. Le due località del Trasimeno si apprestano ad essere i protagonisti dell’ottavo weekend del festival LUMe - L’Umbria delle meraviglie. Questo evento, dedicato all’inclusione e alla sostenibilità, intende far scoprire le bellezze dell’Umbria attraverso l’accoglienza e il rispetto reciproco, valorizzando luoghi, culture e tradizioni. Domani all’azienda agricola Madrevite, Castiglione del Lago, in località Cimbano saranno presenti musiche e danze dall’Africa Occidentale, curate da DAP - Danze Africane Perugia. Sotto il motto "La danza rende felici!", i ritmi travolgenti del Mali, della Nuova Guinea, del Burkina Faso e della Costa d’Avorio coinvolgeranno il pubblico. Abili musicisti daranno vita ad affascinanti e sconosciuti strumenti, trasmettendo storie di popolazioni e culture.