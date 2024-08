L’Umbria festeggia Calici di stelle. Notte di eventi tra vino e cultura

Eventi culturali, spettacoli di musica dal vivo, giochi per i più piccoli e passeggiate al chiaro di luna tra i vigneti: stasera si brinda a San Lorenzo e alle stelle cadenti con “Calici di Stelle“, l’evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino in collaborazione con Città del Vino: anche in Umbria cantine e borghi apriranno le porte a un’esperienza dove il vino si fonde con la scienza, la cultura e il mito.

A Montefalco c’è “La Notte delle Stelle” con protagonisti i vini doc e docg: sommelier professionisti guideranno gli ospiti nell’abbinamento dei vini del territorio ai piatti nei ristoranti dalle 18 alle 19 con aperitivo e dalle 19 alle 23 con menù alla carta. E per le vie del centro si potranno ammirare le stelle, con quattro punti di osservazione e le mappe delle costellazioni visibili a cura del Gruppo Astrofili Monte Subasio. Sempre oggi Monteleone d’Orvieto si veste a festa: dalle 19, piazza Bilancini ospita i produttori del territorio con oltre 40 etichette diverse. Spazio anche allo street food umbro, alla musica dal vivo e dalle 23.30 all’osservazione delle Perseidi con pillole di astronomia tra Mito e Scienza, con l’associazione culturale “Il Riccio” in Piazza del Torrione. Attraverso i canali social del Movimento Turismo del Vino dell’Umbria si potranno conoscere le proposte delle cantine umbre aderenti.

E ancora, “Calici di Stelle“ va in scena stasera anche a Spoleto con protagonista indiscusso il Trebbiano Spoletino. La location dell’evento sarà il Meeting Point in piazza Campello dove, dalle 18 al mezzanotte è possibile partecipare al talk con i produttori, scegliere tra sette diverse tipologie di degustazioni e di etichette della Spoleto Doc assistere a performance artistiche e musicali: dalle 20, ai piedi dell’installazione artistica di Arundo, prenderà il via il live dei Ventotto e, a seguire, i dj set di blackmerendass, cap e clapgen. Todi celebra i vini doc del territorio con “I Firmamenti del vino, dell’arte contemporanea e delle stelle”: un articolato programma di percorsi di degustazione e ascolto tra enologia, enogastronomia, arte contemporanea, natura e astronomia. Riflettori sulla rinomata produzione vinicola del territorio tuderte insieme a itinerari culturali e naturalistici alla scoperta del patrimonio architettonico, storico, artistico e ambientale del territorio, per celebrare la recente candidatura della città a “Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026”.

Sofia Coletti