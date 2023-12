L’Umbria dei formaggi Ecco i migliori . Mencaroni "Siamo una terra di eccellenze" La Rassegna "L'Umbria dei formaggi" 2023 ha proclamato 34 formaggi di qualità e eccellenti, con una menzione speciale per il formaggio ottenuto con latte crudo. Un progetto voluto dalla Camera di Commercio dell'Umbria, con la collaborazione di associazioni agricole e supporto tecnico. Un'eccellenza che dimostra come eventi come questo spingano verso la qualità.