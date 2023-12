L’Umbria accorcia le distanze : "Volo per Bergamo: che chance!"

Sarà probabilmente proprio la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, la prima passeggera sul nuovo collegamento aereo Perugia-Bergamo Orio al Serio, che prenderà il via il 25 marzo dal san Franceso d’Assisi. Il volo è stato illustrato ieri a Palazzo Donini, presenti oltre a Tesei, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana (in videocollegamento) e gli assessori regionali ai trasporti umbro e lombardo, Enrico Melasecche e Claudia Terzi ( in videocollegamento), il presidente e il direttore generale di Sase (società di gestione dell’aeroporto dell’Umbria), Antonello Marcucci e Umberto Solimeno e in rappresentanza della compagnia AeroItalia che effettuerà i voli Ugo Calvosa e Andrea Nastasi. "Una tratta che si inserisce nell’ottica di potenziamento del

nostro aeroporto, che ha già raggiunto risultati straordinari, che ci collega al cuore economico del nostro Paese e offre alle nostre imprese la possibilità di incrementare gli interscambi già significativi con la Lombardia e tutto il nord – dice Tesei – Ringrazio la Regione Lombardia che ha condiviso con noi questo progetto, la Sase e la compagnia Aeroitalia e un ringraziamento particolare va Confindustria e alla Fondazione Perugia che ha incrementato con ulteriori risorse il suo sostegno proprio per concretizzare questo collegamento. Abbiamo puntato soprattutto ad offrire un nuovo servizio – ha concluso – connettendo l’Umbria con il principale hub low cost italiano".

Entusiasta anche Fontana: "La nostra regione ne sarà sicuramente favorita. Sarà inoltre più

facile e veloce per i nostri cittadini raggiungere l’Umbria, regione dalle grandi attrattive e ricca di importanti eventi culturali, a cominciare da Umbria Jazz". "Questo nuovo collegamento - osserva Melasecche - ci consentirà di raggiungere Milano in 2 ore e 5 minuti ed è complementare al collegamento ferroviario con l’Alta Velocità. Un altro importante risultato che si aggiunge a quelli conseguiti, fra l’altro con il consolidamento del FrecciaRossa fra Perugia e Milano, la fermata del FrecciaRossa a Terontola e Orte, la trasformazione del FrecciaBianca in FrecciaArgento".

Silvia Angelici