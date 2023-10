L’Umbria a Rimini. Fiera del turismo: "Cultura e sapori le carte da giocare"

C’ è anche l’Umbria tra i protagonisti del Ttg Travel Experience 2023, la fiera del turismo di Rimini, che propone oltre 200 eventi e alla quale sono presenti tutte le regioni italiane e più di mille buyer provenienti da 62 Paesi del mondo. Lo spazio espositivo del “cuore verde“ presenta la sua articolata offerta turistica all’insegna dell’autenticità con spunti per weekend e soggiorni a tema in ogni periodo dell’anno: borghi, verdi colline, città e patrimoni d’arte, sport outdoor e percorsi per un turismo slow e sostenibile, grandi eventi culturali, strutture ricettive "uniche" e, su tutto, "l’eccellenza di una superba enogastronomia dai sapori genuini". La Regione Umbria ha sottolineato di arrivare al Ttg "forte di una stagione contrassegnata dal riconoscimento di Lonely planet che l’ha indicata nella pubblicazione ‘Best in travel 2023’ come unica destinazione italiana". Tra i principali workshop quello che vede protagonista "Umbria jazz experience" - con le novità del più importante festival del jazz italiano che in 50 edizioni ha saputo creare un nuovo concetto di experience culturale, musicale e turistica in grado di coinvolgere un pubblico molto vasto e non solo gli appassionati. Oggi va i scena "Terra ospitale - L’Umbria e l’accoglienza fra turismo rurale, agriturismo ed enoturismo" con gli interventi del vicepresidente della Regione Umbria e assessore all’agricoltura, Roberto Morroni e dell’assessore al turismo, Paola Agabiti. Sempre oggi è in programma "Sentieri e sapori del Cinema in Umbria", il progetto della Rete umbra dei Festival del Cinema e della Regione che sottolinea il ruolo dell’arte e della cultura nell’economia regionale. Alle 16 "Frantoi Aperti, ovvero Il turismo dell’olio raccontato da chi lo fa".

Ogni territorio presenta peculiarità e novità per l’autunno e per il 2024: U-Flow Experience, l’acqua come comune denominatore di un progetto che compone tre itinerari circolari per andare alla scoperta del lago Trasimeno, della Valle Umbra e dei dintorni del capoluogo e dell’area a nord del Tevere, il viaggio multisensoriale della Media Valle del Tevere, le Strade della ceramica di Deruta, Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvieto, Umbertide, i grandi eventi di Foligno (ciclostorica Francescana, Quintana, I primi d’Italia), gli appuntamenti di Enjoy Spoleto (Festival dei Due Mondi, SpoletoNorcia in Mtb, Dolci d’Italia, Eat Enogastronomia a Teatro), il viaggio lento nelle terre dei Borghi verdi della bassa Umbria, il tartufo bianco di Gubbio e Città di Castello, l’app Orvieto experience per itinerari esperienziali, destinazione Subasio e il Natale di Assisi, le risorse turistiche della Valle Umbra e Sibillini, le Luci sul Trasimeno e il Natale di Orvieto, le Terre dell’Olio e del Sagrantino, l’ecosistema turistico di Sellano, l’amerino tipico nella bassa Umbria. Affidato agli chef Vissani, Gigli e Gramignani in compito di portare a Ttg di Rimini i sapori e le tradizioni enogastronomiche umbre, con menu, degustazioni, presentazioni e assaggi tutti da scoprire.