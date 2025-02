L’ultimo saluto al sindacalista. Riccardo Coccolini

PASSIGNANO - Si svolgeranno oggi alle 14.30 i funerali di Riccardo Coccolini, il sindacalista della Fiom Cgil che ha perso la vita in un incidente lungo la E45 nel pomeriggio di mercoledì. Le esequie saranno celebrate nella chiesa principale nel centro di Passignano. Già dal pomeriggio di ieri in tantissimi hanno voluto rendere un ultimo omaggio al 55enne nella camera ardente allestita all’ ospedale di Città di Castello dove gli amici e i colleghi si sono stretti al dolore dei genitori Franca e Franco e della moglie Katia. "Profondo dolore e sincero cordoglio per la tragica scomparsa di un uomo che ha dedicato la sua vita alla tutela dei diritti dei lavoratori, con passione e determinazione" è stato espresso dall’assessore regionale Francesco De Rebotti. I vertici Cgil Umbria, Cgil Perugia, Fiom Cgil Perugia si dicono "distrutti per la perdita di un compagno. Un uomo per bene, che ha combattuto le ingiustizie ovunque le vedeva".