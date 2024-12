L’ultimo saluto a Ilaria e Walter. Il dolore della comunità per l’ennesima tragedia della strada

L’ultimo saluto della comunità di Trevi a Walter Bevilacqua, il 36enne morto nel violento frontale, accaduto nella serata di venerdì lungo il vecchio tracciato della Flaminia in prossimità del territorio di Pigge. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di oggi alle 15 nel Duomo di Sant’Emiliano. Dopo la santa messa, la cerimonia funebre proseguirà al cimitero monumentale di Trevi. Il tragico schianto è costato la vita anche a Ilaria Santomassimo che, originaria di Piedimonte Matese nel Casertano, viveva a Pigge di Trevi da qualche tempo e lavorava a Todi, come ingegnere. E la donna, trent’anni, venerdì sera stava tornando a casa proprio dal lavoro quando l’auto a bordo della quale viaggiava, una Citroen, si è scontrata con quella di Bevilacqua, un’Alfa Romeo. Anche i funerali di Ilaria, dovrebbero essere celebrati nelle prossime ore.

Intanto rimane da chiarire la dinamica dell’incidente: sono i carabinieri a occuparsi di tutti gli accertamenti indispensabili a ricostruire cosa sia accaduto con precisione e per quale motivo le due auto si siano scontrate frontalmente e con tanta violenza. Un impatto fortissimo, che ha ridotto le macchine a un ammasso di lamiere dalle quali i corpi delle vittime sono stati estratti solo dopo oltre tre ore di lavoro dei vigili del fuoco. Non è escluso che uno dei due abbia accusato un malore, perdendo completamente il controllo del mezzo di cui era alla guida e finendo per scontrarsi con l’altra auto. Come detto, però, sono i carabinieri a lavorare sulla dinamica.

Certo è che l’ennesimo incidente che ha funestato le strade umbre in un 2024 tragico, ha gettato le famiglie e le comunità nello sconforto. Walter Bevilacqua era molto conosciuto e apprezzato. E, sui social, si torna a parlare della sicurezza di quel tratto della “vecchia“ Flaminia, dove troppo spesso avvengono incidenti, anche con conseguenze molto gravi.