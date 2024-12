L’ultima fatica dello storico. Gianni Dentini

MAGIONE - Pubblicato con Futura libri il primo romanzo storico di Gianni Dentini “Il frate di Malridotto. La storia di Ranallo e Matilde nel Trasimeno del 1600“, è stata presentata ieri ad Agello. Nato e residente ad Agello, Dentini ha da sempre mostrato un particolare interesse per il suo paese facendone spesso oggetto delle sue ricerche e di pubblicazioni. Lo spunto per raccontare, in forma romanzata, avventure storiche che prendono avvio da fonti d’archivio è stata stavolta la scoperta di un documento, riportato in forma integrale all’inizio del volume, risalente al 1600 sul contenzioso tra l’allora parroco della chiesa di San Donato, Don Zenobio, e i frati del convento francescano di Agello per la proprietà di alcuni arredi religiosi. Intorno a questa vicenda Dentini costruisce alcuni personaggi di fantasia in grado di riportare il lettore nei luoghi e nelle abitudini quotidiane di chi, in quell’epoca, viveva sulle sponde del Trasimeno.