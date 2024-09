Luisa Mancinelli . Degli Esposti presidente

BASTIA UMBRA - Luisa Mancinelli Degli Esposti è la nuova presidente della pro loco di Bastia Umbria: è l’esito della riunione del nuovo consiglio direttivo, nominato dall’assemblea dei soci e che ha individuato in Mancinelli Degli Esposti, già consigliere da anni, la nuova guida. Luisa Mancinelli Degli Esposti, funzionario di banca, sposata e mamma di un’ adolescente, succede a Raniero Stangoni che ha diretto la Pro Loco per numerosi anni e che continuerà a rivestire un ruolo importante all’interno dell’Associazione, la cui presenza nell’ente risale a quasi 50 anni. La nuova presidente si insedia con un consiglio rinnovato, con numerose presenze femminili e giovanili. Sarà affiancata da Claudio Giorgetti, riconfermato nel ruolo di vicepresidente, Raniero Stangoni nominato cassiere-economo e Daniela Piselli Segretaria. La presidente sarà inoltre coadiuvata dagli altri membri del Consiglio: Claudia Morini, Emanuele Boccali, Veronica Taglia, Matteo Santoni, Claudio Lombardi, Roldano Boccali e Maria Giulia Raspa. Luisa Mancinelli Degli Esposti ha ringraziato tutto il consiglio per la nomina ricevuta e ha espresso profonda gratitudine al consiglio e, soprattutto, al presidente uscente Raniero Stangoni per l’immenso lavoro e impegno svolto nel tempo a favore dell’Associazione. Il nuovo consiglio resterà in carica fino al 2026 e tante sono le iniziative già in programma nei prossimi mesi a cominciare dal Premio Nazionale Insula Romana (PIR) la cui serata finale è in programma per il 17 novembre 2024. Tanti gli eventi che saranno messi in campo dal nuovo Consiglio che vuole coinvolgere sempre più cittadini alla vita associativa della città, per favorire la crescita sociale, culturale e ricreativa del nostro territorio.