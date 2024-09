L’Udc correrà al fianco della governatrice: "Valori condivisi"

Arriva da Roma la conferma che anche l’Udc correrà in Umbria a fianco di Donatella Tesei. Nella sede nazionale dell’Unione di Centro della Capitale, infatti, la governatrice della Regione ha incontrato il segretario nazionale, Lorenzo Cesa, il responsabile organizzativo Regino Brachetti, il coordinatore regionale dell’Umbria Ermanno Ventura. Cesa ha sottolineato "il pieno appoggio dell’Udc nazionale e regionale alla candidatura della Tesei, mettendo in campo i valori che ci contraddistinguono da sempre con passione e coerenza e che daranno slancio, concretezza e prospettiva al programma del centrodestra in Umbria". Il coordinatore regionale Ventura, nel comporre la lista dell’Udc, ha dato "priorità a uomini e donne, ragazze e ragazzi, che rispecchiano e incarnano i valori della dottrina sociale della Chiesa, nella consapevolezza che solo la difesa e la valorizzazione degli stessi possa realmente tutelare la famiglia, i fragili, i giovani e la dignità del lavoro".