È morto Luciano Porcari, “il dirottatore”

Terni, 13 dicembre 2023 – È morto all'età di 84 anni l'orvietano Luciano Porcari, meglio conosciuto come “il dirottatore” per essere l’autore di uno dei più lunghi dirottamenti aerei della storia. L’uomo è stato trovato deceduto nella casa dove viveva a Terni con l’obbligo di presentazione alle forze di polizia, dopo essere stato scarcerato al termine di una lunga detenzione per l’omicidio della ex compagna Roberta Zanetti, avvenuto nel 1994. Porcari non dava notizie di sé da un paio di giorni. Partite le verifiche, l’uomo è stato trovato morto per cause che vengono ritenute al momento naturali.

La storia criminale di Porcari è legata al luglio del 1977, quando dirottò un Boeing della compagnia spagnola Iberia minacciando la presenza di una bomba all’interno dell’aereo. Il pilota fu costretto a volare per circa 50.000 chilometri sopra l’Europa e l’Africa. Il dirottamento durò 5 giorni. Finito il carburante, l’aereo fu costretto ad atterrare e Porcari fu catturato e condannato a 21 anni di carcere a Orvieto.