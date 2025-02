Luci e colori nel “Carnevale dei ragazzi“. Festa a Sant’Eraclio per la seconda sfilata

Nella seconda sfilata delle gigantesche creazioni allegoriche in cartapesta il “Carnevale dei ragazzi“ di San’Eraclio ha fatto registrare una massiccia presenza di pubblico per la rassegna più antica dell’Umbria, che quest’anno vanta il patrocinio sia della Giunta che del Consiglio regionale. Ieri a Sant’Eraclio le vie della Città del Carnevale si sono animate di esuberanti, originali e variopinti gruppi mascherati: “Dal Messico con furore“, “Mercoledì, la stravagante famiglia Adams“, “Uomini e donne del futuro“, “Procaci infermiere“, “Umpa Lumpa“, “Bucanieri all’arrembaggio“, “Cinesi, Draghi serpeggianti e Riscio“.

Coloro che si sono riversati nel centro storico della frazione folignate sono stati coinvolti in un’atmosfera, goliardica, trasgressiva, sarcastica, ironica. La folla stupita per le grandiose creazioni allegoriche di cartapesta: Non aprite quel cancello (Cantiere Cartoons), Intelligenza Artificiale (Cantiere I Matti), La mia grossa grassa sanità privata (Cantiere Area 51), Willy Wonka e la fabbrica del divertimento, (Cantiere I Pluss), I Pirati (Cantiere We Can), Dall’Oriente con il trattore. (Cantiere Flash Back).

Si è svolta anche la seconda tornata del decimo trofeo Alfio Pace. I giurati hanno attribuito punti per l’estetica del carro, la corrispondenza con il soggetto scelto, la bellezza scenografica e la coreografia della mascherata più briosa. Lo staff del Carnevale ha utilizzato l’opportunità offerta dal premio per incrementare la sintonia tra i carristi (bozzettisti, ferraioli, cartapestai) e le sarte che confezionano i vestiti di pregio per le sfavillanti mascherate.

Uno sfrenato divertimento con il ricco repertorio della marching band “Over soul street band“ una esplosione di energia musica e emozioni. Adulti e bambini sono stati rapiti dalla fantasia e dalla magia del “Mercante dei Sogni“, spettacolo di artisti da strada a cura dell’Academy Circus nella piazza antistante la Casa Castellana nel fortilizio di pianura dei Trinci.