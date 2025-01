Luca Bono, il nuovo talento della magia al Lyrick. Meraviglie in palcoscenico con “L’Illusionista“

Il Lyrick apre le porte al nuovo anno nel segno della magia e del divertimento. Domani alle 21.15, per la stagione “Edizione straordinaria” organizzata da ZonaFranca, sale sul palco Luca Bono (nella foto), giovane talento della magia internazionale con “L’Illusionista”, il suo primo one man show diretto dal grande Arturo Brachetti.

Bono, che ha scritto lo spettacolo con Sabrina Iannece, ripercorre con passione il proprio percorso umano e professionale, tra grandi illusioni, manipolazione e coinvolgimento del pubblico: una formula originale e inedita per i palcoscenici teatrali che stupisce, diverte e cattura gli spettatori di tutte le età. Insomma, non si tratta del classico mago con cilindro, bacchetta e frac, perché Luca Bono è sì uno straordinario illusionista ma anche e soprattutto un artista che che porta in scena un percorso spettacolare e tecnologico tra illusioni di grande effetto scenico ed emotivo, manipolazione di oggetti e close up, ovvero micromagia realizzata a breve distanza dal pubblico. Il tutto in un lavoro autobiografico fresco e sorprendente che attraverso la magia veicola il messaggio di non smettere mai di inseguire i propri sogni.

Al suo fianco c’è Sabrina Iannece, artista ed assistente che da anni lavora con Luca Bono e che in questo spettacolo è co-protagonista. La regia è di Arturo Brachetti, il maestro internazionale del quick change, che di Luca è direttore artistico. In alcuni momenti lo spettacolo si avvale di filmati e proiezioni su grandi schermi attraverso i quali il pubblico, anche più lontano, potrà rendersi conto che davvero “non c’è trucco e non c’è inganno” e che il close up e la prestidigitazione, sono tecniche di pura maestria.

Prevendite dei biglietti su TicketItalia e TicketOne