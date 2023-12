"Lotteria della Befana" con l’Aucc

UMBERTIDE – Torna anche quest’anno la Lotteria della Befana promossa dal Comitato di Umbertide dell’AUCC - Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro (in foto il presidente Massimo Billi). L’estrazione si terrà venerdì 5 gennaio alle 18 al Centro "Le Fonti"; gli organizzatori specificano che non è necessario essere presenti per vincere: i biglietti estratti saranno infatti pubblicati sul sito ufficiale dell’Aucc e saranno esposti, fino al 10 febbraio sulla bacheca del comitato in piazza Matteotti. Il costo di ciascun tagliando è di 2 euro. I fondi raccolti serviranno per assicurare continuità all’assistenza oncologica domiciliare ai malati di cancro di Umbertide e Comuni limitrofi. In palio buoni spesa presso esercizi commerciali per un valore complessivo di 1.500 euro.