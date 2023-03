Lotteria degli scontrini, Terni e Perugia baciate dalla fortuna: vinti 125mila euro

TERNI – Doppia vincita per la lotteria degli scontrini in Umbria. Stando a quanto riporta Agipronews, le vincite messe a segno nella regione sono due: la più alta, da 100 mila euro, è stata realizzata a Terni con una spesa di 30 euro, seguita da una di 25 mila euro centrata a Perugia con un importo di poco più di 32 euro. Nel giro di poche ore i due consumatori si sono presentati all’Ufficio dei Monopoli dell’Umbria reclamando il rispettivo premio. Sale così a 345 mila euro il montepremi distribuito in Umbria dall’inizio 2023 (erano 220 mila euro a fine febbraio) di cui hanno beneficiato 9 consumatori (175 mila euro in provincia di Perugia, 125 mila in quella di Terni) e 6 esercenti (45 mila euro). Dal suo avvio la Lotteria ha riservato a consumatori, commercianti e imprese umbre un ammontare di premi che sfiora i 2 milioni di euro.