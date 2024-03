Lotta alle processionarie. Partita la disinfestazione

CITTÀ DELLA PIEVE – A causa delle mutate condizioni climatiche, quest’anno l’Amministrazione Comunale di Città della Pieve ha anticipato l’attività preventiva di rimozione dei nidi di processionarie tramite "lotta balistica" con la collaborazione della Polizia Municipale e di personale autorizzato. Gli interventi di disinfestazione, già effettuati nelle aree pubbliche a partire dal mese di febbraio, sono molto importanti in quanto questi voraci parassiti degli alberi possono provocare seri danni alle piante colpite ma anche agli esseri umani e agli animali. Si raccomanda pertanto ai privati di controllare i propri giardini e nel caso si avvistino nidi di programmare un intervento, anche rivolgendosi a ditte specializzate. E’ vietato, infatti, depositare rami con nidi sulle strade o nei rifiuti. Nel caso in cui nonostante l’attività di eliminazione dei nidi svolta dal Comune siano ugualmente avvistati in area pubblica transiti di processionarie sul terreno o presenza di nidi tra i rami, a volte difficili da rilevare, è necessario durante tutto il periodo dell’anno fare una segnalazione ai seguenti contatti: 0578 291226, oppure inviare una PEC a [email protected].