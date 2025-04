Lotta all’autismo Basilica e torre illuminate di blu

ASSISI – Oggi, Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, significative le iniziative in Assisi. La Torre del Popolo, in piazza del Comune e la facciata della chiesa superiore della Basilica di San Francesco si illumineranno di blu, rinnovando l’adesione dell’amministrazione comunale e dei frati del Sacro Convento alla campagna mondiale di sensibilizzazione "Light It Up Blue" promossa dall’ Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Umbria Onlus. "Un gesto simbolico – sottolinea Valter Stoppini, sindaco di Assisi – per ribadire l’attenzione e la consapevolezza della nostra città verso il tema dell’autismo e dell’inclusione sociale delle persone autistiche, che hanno diritto di vivere una vita piena e soddisfacente". "Secondo l’arte cristiana antica - dice fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento - il blu è il colore dell’umanità, perché l’uomo è l’unico essere vivente che può guardare il cielo, che può entrare in relazione con l’altro e con gli altri e svilupparsi proprio grazie agli incontri e alle relazioni". L’Istituto Serafico di Assisi sottolinea l’importanza del ‘Progetto di vita indipendente’ che punta a costruire intorno alla persona, non intorno alla patologia. Il Serafico, Centro d’eccellenza italiano per la cura e la riabilitazione di bambini e ragazzi con disabilità complessa lancia dunque un messaggio nuovo: il futuro delle persone con disabilità non è scritto nei manuali clinici, ma nella possibilità concreta di progettare, insieme a loro, una vita vera, autonoma e libera.