Lotta alla malattia. Giornata di sensibilizzazione

ORVIETO Per la terza giornata di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, in programma Il 13 ottobre, le 185 associazioni della rete, della quale fa parte “Orvieto Contro il Cancro“, organizzeranno attività nei principali comuni italiani. Le iniziative saranno gestite a livello locale dalle singole associazioni, ma coordinate a livello centrale da Europa Donna Italia e inserite nella cornice generale della campagna “Una volta per tutte“. Dopo questa giornata, Europa Donna Italia proseguirà con un percorso di incontri con i decisori istituzionali per portare alla loro attenzione i cinque punti del Manifesto, così da proseguire anche oltre questo appuntamento annuale. I volontari di Occ saranno all’atrio del Palazzo dei Sette dalle 9.30 alle 18 di sabato prossimo per incontrare i cittadini. Nello stesso luogo, alle 17, si terrà un incontro sul tema “Tumore al seno: dalla prevenzione alla progressione della malattia“. Interverrà Paola Pignocchi, consigliera di Europa Donna Italia. Il pomeriggio vedrà la partecipazione del coro polifonico “Canto libero“ di Allerona.