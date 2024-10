L’oro verde dà spettacolo. La festa dell’olio nuovo

Torna sotto i riflettori l’Umbria rurale, quella che racconta la bontà semplice dell’oro verde: parliamo di Frantoi Aperti (XXVII edizione), evento simbolo dell’oleoturismo in Italia, che da sabato al 17 novembre per 5 fine settimana, proporrà un fitto calendario di iniziative per festeggiare l’arrivo del nuovo olio extravergine d’oliva nel periodo della raccolta e frangitura delle olive. Tra queste l’ esperienza di avvicinamento al mondo dell’olio in frantoio e con itinerari alla scoperta del ricco patrimonio ambientale e storico-artistico della Regione. "L’Umbria – spiega Paolo Morbidoni, presidente dell’associa Strada Olio e.v.o. Dop Umbria che organizza l’evento – accoglie l’autunno celebrando uno dei suoi frutti migliori, l’olio extravergine di oliva e chi lo produce, confermando questa alchimia che rende “Frantoi Aperti” non solo un incubatore di progetti e di attività innovative, ma anche l’evento principe dell’oleoturismo italiano".

In ogni angolo delle nostre colline potremo seguire le orme dell’extravergine. Ecco le aziende che aprono ai visitatori. Ad Assisi Le Vecchie Macine, a Bettona l’Azienda Agraria Decimi, a Bevagna Petasecca Donati, a Campello sul Clitunno l’Antico Frantoi Carletti, il Frantoio Oleario Eredi Gradassi e il Frantoio Marfuga, a Castel Ritaldi il Frantoio Settimi ed il Frantoio Eredi Celesti, a Castiglione del Lago la Cooperativa Oleificio Pozzuolese; a Foligno l’Antico Frantoio Petesse, il Frantoio dell’Eremo e l’Azienda Agraria Clarici, a Giano dell’Umbria l’Azienda Agraria Moretti Omero, il Frantoio Filippi ed il Frantoio Speranza. A Gualdo Cattaneo Clerici, il Frantoio Rinalducci e il Frantoio Silvestri; a Magione il Frantoio CM Centumbrie e l’Antico Frantoio Fattoria Luca Palombaro, a Paciano (Pg) il Frantoio del Trasimeno, a Perugia Berti, a Spello il Frantoio di Spello uccd, a Spoleto Poggiolo Monini, a Todi il Frantoio La Casella, a Trevi Gaudenzi e la Società Agricola Trevi “Il Frantoio”.

In provincia di Terni Suatoni e Italy Hearth, Oleario Bartolini Emilio, l’Azienda Al Vecchio Frantoio Bartolomei, Ricci e Cecci.

Silvia Angelici