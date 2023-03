“Loro di Napoli“, torna la cine-cena al Numero Zero

Tutto il sapore della settima arte nella nuova cena-spettacolo della Sagra del Cinema. L’appuntamento è per questa sera al ristorante Numero Zero di Borgo XX Giugno dove andrà in scena un omaggio cine-gastronomico al grande cinema napoletano, da Totò a Troisi. “Loro di Napoli“ è infatti il titolo dell’evento che celebra la storia e la grandezza del cinema e degli interpreti partenopei. Loro, pronome plurale, maschile e femminile, è riferito alla nutrita pattuglia di talenti e linguaggi che negli anni l’arte napoletana ha espresso e richiama il film di Vittorio De Sica, ambientato nel rione Sanità, dove è nato Antonio De Curtis, il grande Totò. E proprio dai rioni si parte in un racconto che coinvolgerà la dinastia De Filippo e arriva fino a Massimo Troisi (nella foto), nell’anniversario dei 70 anni dalla nascita: il percorso parte dal teatro comico e celebra Paolo Sorrentino, Toni Servillo e Mario Martone, passando per Sophia Loren.

La cena – a menù fisso, anche in versione vegetariana – sarà ispirata proprio alla ricca e golosa tradizione gastronomica partenopea e, tra una portata e l’altra, si andrà alla scoperta di storie e aneddoti gustosi tra spezzoni di grandi film e racconti, guidati dal critico cinematografico Andrea Fioravanti. I partecipanti alla cena avranno l’occasione di “mettere in difficoltà” il critico che potrà testare, con domande e curiosità, la reale conoscenza cinematografica degli appassionati, in un gioco-sfida divertente e appassionante.

Gli appuntamenti della Sagra del Cinema rientrano nel progetto inclusivo DiversitÀrte.