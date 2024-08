L’ora del Palio di San Rufino. È dell’artista Mara Roscini lo stendardo per il vincitore

La folignate Mara Roscini è l’autrice dello stendardo che sarà assegnato al terziere vincitore del Palio di San Rufino: coglie, con le figure e i colori lo ‘spirito’ della Compagnia Balestrieri di Assisi, che organizza la manifestazione, sullo scenario del rosone della cattedrale. Katia Damiani, norcina di nascita, da dieci anni componente del gruppo fuoco della Compagnia Balestrieri, ha decorato il ‘tasso’, il bersaglio della sfida, incidendone i segni sul legno. Ieri la presentazione delle due opere in occasione dell’illustrazione, da parte dei Balestrieri di Assisi dell’edizione numero 44 del Palio in onore del Patrono della città, caratterizzata da numerosi appuntamenti (dal mercatino agli spettacoli) con il culmine il 25 agosto, con la sfida fra i terzieri San Francesco, Divinae Mariae e San Rufino – chi vincerà otterrà il palio - oltre alla gara individuale ‘tasso’. "Noi balestrieri ci siamo sempre, laddove Assisi ci chiama – ha detto Francesco Ciambrusco, presidente della Compagnia -: ieri, simbolo di difesa, oggi anche baluardo di tutela per gli altissimi valori espressi dalla città. Portiamo i colori di Assisi in tutta l’Italia, promuovendo con generosità e orgoglio un solo amore, grande e infinito: Assisi". Intervenuti anche il vicepresidente Sensi, il cerimoniere Menichelli, che ha illustrato il programma, Pavi, in rappresentanza del maestro d’armi Marino Fabbretti, impossibilitato a partecipare. Il sindaco Proietti li ha ringraziati per la loro costante presenza. "Grazie alla compagnia, capace di essere uniti tutto l’anno con tante iniziative – ha detto il sindaco -. Grazie per quello che fate per la città, in occasione della festa di san Francesco e sarete un cardine anche dei prossimi eventi del 2025 e del 2026, centenario francescano".

Maurizio Baglioni