Lo stadio Liberati al centro della seduta del Consiglio comunale

TERNI - Il Consigli ocomunale torna a riunirsi lunedì 20, alle 9.30. Sei i punti all’ordine del giorno. Tra gli argomenti che saranno dibattuti figura il servizio pubblico sportivo di gestione dell’impianto comunale composto dallo stadio Liberati e dall’adiacente campo Taddei. In particolare, si discuterà il progetto definitivo per la valorizzazione, gestione, in condizioni di equilibrio economico–finanziario, dello stadio, il pProseguimento dell’iter tecnico-amministrativo, la ridefinizione dei termini contrattuali in essere per l’utilizzo da parte della Società e Associazione sportiva proponente dell’impianto oggetto di intervento. Non solo. Si parlerà anche della mozione relativa al rifinanziamento del fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e dell’emanazione dei decreti attuativi necessari per l’inserimento dei disturbi alimentari nei livelli essenziali di assistenza. Verranno anche presentati gli atti di indirizzo in merito alla ricostituzione del Centro pari Opportunità, sulla modifica del regolamento Ztl, sulla situazione Cascata e sull’accesso libero e posti auto a tariffe agevolate per i residenti dell’area pedonale.