Lo spoils system della Regione. Umbria Jazz, nomina il 20 marzo

Dopo la nomina dei super direttori della Regione, la presidente Stefania Proietti e la Giunta, continuano nell’operazione di rinnovo della struttura e delle società collegate all’ente. Nell’ultima seduta infatti, l’Esecutivo regionale ha deciso di anticipare di tre settimane la scadenza dell’avviso per la nomina dei propri rappresentanti in seno alla Fondazione Umbria Jazz. "Tenuto conto – si legge nella delibera – che in data 27 gennaio si è proceduto ad incontrare l’attuale Presidente del CdA, il Direttore Artistico della Fondazione Umbria Jazz ed il Direttore Generale, i quali hanno segnalato che procederanno alla convocazione dell’Assemblea dei soci al 18 marzo e del Cda al 28 marzo al fine di consentire con il necessario anticipo l’adempimento degli impegni per la stagione UJ2025; Nel corso dell’incontro si è ritenuto opportuno pertanto anticipare l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse per la nomina dei Componenti del CdA in tempo utile per la convocazione e partecipazione al CdA già calendarizzato al 28 marzo 2025". La scadenza è stata così anticipata dal 15 aprile al 20 marzo, in modo che una settimana dopo il presidente della Fondazione Umbria Jazz possa essere già operativo.

La Regione nel frattempo ha prorogato l’incarico a Fabrizio Vagnetti, Commissario liquidatore delle Comunità montane dell’Umbria. La scadenza in data 31 marzo 2025 dell’incarico è stata infatti prorogata fino al 30 settembre 2025 "al fine di assicurare la continuità amministrativa nella gestione liquidatoria in corso, garantire il regolare funzionamento delle attività di liquidazione e il presidio delle procedure ed iniziative intraprese dal Commissario stesso".

Quanto, infine, agli incarichi dei super direttori, dagli atti emerge che la durata è stabilita sino al termine della legislatura regionale con valutazione intermedia a 24 mesi dal conferimento, ai fini della conferma per il successivo periodo. Il trattamento economico lordo è pari a 140.212 euro annui cui si aggiunge una quota variabile, nella misura massima pari al 20% secondo l’esito della valutazione annuale della performance.