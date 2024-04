Lo sorprendono con la droga nel parcheggio della scuola

I carabinieri hanno arrestato un giovane 22enne di origini albanesi, sorpreso nei pressi di istituti scolastici con dello stupefacente. Da tempo i militari della Compagnia di Foligno, sono impegnati in servizi di prevenzione e controllo nei pressi degli Istituti di istruzione specialmente negli orari di ingresso e uscita degli alunni da scuola, al fine di garantire sicurezza, prevenire fenomeni delittuosi quali bullismo, violenze e spaccio di stupefacenti. In uno di questi servizi, nell’orario di maggior deflusso degli alunni, la pattuglia della Sezione Radiomobile ha notato la presenza di un giovane ragazzo che da solo, arrivato in bici da un vicolo del centro storico, si è diretto nel viale delle scuole cercando di avvicinare dei giovanissimi. Alla vista dei militari, con una manovra repentina, ha cercato di disfarsi di quello che teneva nel palmo della mano, gettandolo in terra. I carabinieri, hanno identificato il ragazzo e raccolto ciò che aveva fatto cadere: era un involucro contenente due piccole confezioni con stupefacente, della cocaina. Il giovane, poi, è stato trovato in possesso di una consistente somma di denaro, superiore ai mille euro: è stato arrestato.

Il giudice del Tribunale di Spoleto, convalidato l’arresto, lo ha condannato alla pena di mesi due e 20 giorni di reclusione, comminando a suo carico anche una ammenda di 800 euro. Ha disposto inoltre la confisca dello stupefacente che verrà distrutto.