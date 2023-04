Lo schieramento di Masselli Forza Italia e Terni Civica appoggiano la candidatura

Come avevamo annunciato ed era facilmente prevedibile, Forza Italia e Civici appoggiano la candidatura a sindaco di Orlando Masselli di Fratelli d’Italia e mandano in soffitta la Lega e l’eventuale candidatura-bis di Leonardo Latini. Al Carroccio ora non resta che accodarsi alla coalizione o correre in solitaria, con una spaccatura del centrodestra destinata a far rumore su scala nazionale. Si attendono lumi da Roma a meno che Latini e seguaci decidano in proprio. Nel frattempo Fi e Terni Civica, trainati cinque anni fa dalla Lega nella conquista di Palazzo Spada, ora vanno a traino del più forte del momento, che è non tanto Masselli quanto FdI di Giorgia Meloni. Fi, nelle articolazioni regionale, provinciale e comunale "accoglie la proposta di candidatura, sottoposta da Fdi, di Orlando Masselli ed esprime un orientamento positivo sulla sua capacità di proseguire il buon lavoro svolto dalla coalizione di centrodestra". Forza Italia ha un pensierino anche per la Lega: "Rivolgiamo un appello agli amici della Lega e a Leonardo Latini a continuare insieme il lavoro". Terni Civica dal canto suo gonfia il petto e "conferma il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Orlando MasseliI, che ha già dimostrato valori e competenze". "Una candidatura in piena continuità con il buon lavoro amministrativo fin qui svolto dalla coalizione – aggiungono i civici – con gli importanti risultati raggiunti e che rilancia l’azione amministrativa". Insomma, dicono berlusconiani e civici, c’è stata buona amministrazione ma il sindaco va cambiato. Potere delle urne.