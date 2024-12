Lo Junior ritrova la serie A1. Tennis perugino in festa

PERUGIA – Dopo un anno di purgatorio, è di di nuovo serie A1. Lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance si riprende con forza la massima serie. I gialloblù di Tarpani e Grasselli un anno fa avevano salutato la serie A 1 e ora possono festeggiare. Il grande desiderio di rivalsa ha accompagnato nel 2024 Passaro e compagni, primi nel girone eliminatorio e poi vittoriosi nella doppia sfida di finale playoff di serie A2 contro il circolo Tennis Reggio. Le cose si erano messe bene già dopo l’andata, con i perugini ‘corsari’ per 4-2. nel ritorno in casa lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance ha chiuso il cerchio conquistando le tre vittorie che servivano per assicurarsi la promozione. Gian Marco Moroni ha sconfitto l’ottimo Riccardo Sansone, Tomas Gerini ha domato facilmente Riccardo Bartoli mentre Francesco Passaro non ha avuto bisogno di scendere in campo, complice un Andrea Guerrieri in precarie condizioni fisiche. Via allora alla festa per il club di via XX settembre. "Siamo estremamente felici e facciamo i complimenti ai ragazzi che hanno inseguito fortemente questo risultato – commentano i maestri dello Junior, Tarpani, Grasselli, Lillacci e Vazzana -. Avere un team nella massima serie nazionale rappresenta un orgoglio per il nostro club. Ringraziamo inoltre lo sponsor di questo fantastico team, Lorenzo Fasola, che è sempre stato vicino alla squadra; il prossimo anno in A1 saremo pronti a dare battaglia".

La formazione: Francesco Passaro, Kyrian Jacquet, Skander Mansouri, Gian Marco Moroni, Tomas Gerini, Gilberto Casucci, Stijn Slump, Alessio De Bernardis, Nikodje Trivunac, Giulio Casucci, Mihailo Trivunac e Andrea Caligiana.