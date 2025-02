Litiga e spara a salve dalla finestra. Sequestrata pistola “scacciacani“

Una scena da film, in una tranquilla via della città della Quintana, culminata con l’intervento dei carabinieri a riportare la calma. I fatti qualche giorno fa, quando un uomo di 57 anni ha iniziato a discutere con un 31enne che transitava sotto la propria abitazione con l’auto. Tra i due è cominciato un diverbio per futili motivi e l’uomo è rientrato in casa per prendere un’arma, poi ha esploso dei colpi con una pistola, che si è rivelata a salve, all’indirizzo dell’auto del ragazzo che transitava lungo la via. Quest’ultimo, intimorito dagli spari e allontanatosi repentinamente dal luogo, ha contattto il 112 informando dell’accaduto i carabinieri della sezione radiomobile che lo hanno raggiunto. Individuata l’abitazione dell’uomo, i militari hanno eseguito una perquisizione locale al termine della quale è stata rinvenuta la pistola scacciacani, successivamente sequestrata, unitamente alle munizioni a salve. Il 57enne è stato denunciato alla Procura di Spoleto per minaccia aggravata. I carabinieri indagano sui contorni del diverbio, per capire se si tratti di un episodio isolato o se tra i due ci fossero dei “precedenti“ di qualche tipo. Quanto accaduto andrà dunque contestualizzato, analizzando appunto i rapporti tra i due individui coinvolti nell’episodio che, senza alcun dubbio, ha lasciato perplessi gli abitanti della zona che hanno assistito alla scena del diverbio e dei colpi sparati a salve dalla finestra.