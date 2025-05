TERNI La città si prepara a ospitare i Campionati italiani paralimpici di tennistavolo. Terni è, per tradizione, punto di riferimento del pongismo italiano e ha ospitato più volte eventi importanti. I Campionati italiani paralimpici, in programma da domani a domenica 25, però mancavano. L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Tennistavolo, con il patrocinio della Città di Terni e della Regione Umbria. Scenderanno in campo anche tutti i campioni della Nazionale azzurra, guidati dagli ori paralimpici di Parigi 2024 Giada Rossi, in classe 1-2, e Matteo Parenzan, in classe 6, entrambi portacolori del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, e dai bronzi Carlotta Ragazzini (Lo Sport è Vita), in classe 3, e Federico Falco (Fondazione Bentegodi), in classe 1.

Renato Di Napoli, presidente della Fitet "Terni è uno dei punti di riferimento dell’attività della nostra Federazione e non è un caso che al PalaTennistavolo “Aldo De Santis” sorga il nostro Centro Tecnico Olimpico. Gli atleti presenti saranno oltre 200, un numero mai così alto, che attesta la crescita continua del movimento. Sarà possibile vedere all’opera i nostri campioni azzurri, che sono abituati a conquistare vittorie e medaglie in tutti i principali eventi internazionali e ci hanno così bene rappresentato alle Paralimpiadi di Parigi"