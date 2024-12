L’istituto “Einaudi“ premia gli studenti meritevoli

Borse di studio per gli studenti meritevoli. Sono quelle che l’associazione ex allievi ha messo a disposizione dell’ltcg “Einaudi“ per i migliori allievi delle attuali classe V dei corsi Cat, Sia e Turismo. A essere premiati sono stati Nicola Andrea Bruma, Aimame Boukhlil e Martina Mencarini, ma con l’occasione la dirigente scolastica ha consegnato il Bonus Eccellenza Maturità 2024 del Ministero dell’Istruzione ai tre studenti che a luglio 2024 si sono diplomati con il punteggio massimo: Giulia Baldassarri, Antonio Buonincontri e Matilde Morelli. La cerimonia di premiazione è stata resa particolarmente vivace dalla presenza di due ex allieve oggi campionesse sportive, entrambe diplomate all’Einaudi nell’anno scolastico 2002/2003 nella stessa classe e, persino, compagne di banco. Si tratta della ciclista Monia Baccaille, vincitrice di quattro titoli italiani su strada e tredici su pista, campionessa europea ad Atene 2006 ed olimpionica a Londra 2012, e di Marta Nizzo, campionessa di tennis europea e mondiale ai giochi per trapiantati.

Una storia, quest’ultima, di grande coraggio e volontà di riscatto, dopo la grave malattia con cui ha dovuto fare i conti fin dai banchi di scuola. Il trapianto, infatti, non le ha impedito di continuare a fare sport e a vincere due titoli europei e quattro titoli mondiali di tennis per trapiantati fra il 2011 ed il 2023. E proprio dell’importanza dello sport in età evolutiva ha parlato un altro ex allievo, lo psicologo Flavio Boschi.

s.f.