L’Istituto “Bonfigli“ sostiene Telethon

CORCIANO - Due giorni di solidarietà al Quasar Village di Corciano dove l’Istituto comprensivo Benedetto Bonfigli di Corciano insieme a Telethon coordinamento dell’Umbria hanno previsto una serie di iniziative tra cui la seconda edizione di “Cantare per Donare“ che ha visto protagonisti i ragazzi della scuola Bonfigli. Il concerto “Dolci Note di Natale“ è stato diretto da Giovanna Pazzaglia con al piano Francesca Orabona e presentato dalla professoressa Maria Cristina Binaglia. In molti hanno acquistato i nuovi cuori di cioccolato da sempre simboli della donazione di Telethon e Paolo Gallina coordinatore Telethon dell’Umbria ha voluto ringraziare ragazzi, genitori e insegnanti per essersi spesi nella raccolta fondi a favore delle malattie rare. "I ragazzi stanno crescendo nel nome della solidarietà – ha detto Gallina –. La ricerca ha bisogno di sostegno, ci sono tanti giovani e genitori che hanno bisogno di aiuto, il disagio della famiglie quando si ha a che fare con una malattia rara è enorme. Con l’aiuto delle tante donazioni Telethon è riuscito a catalogare 7.000 malattie genetiche rare che colpiscono nel mondo circa 3 milioni di bambini. Grazie per quello che fate e farete, buon Natale a tutti".