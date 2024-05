Liste elettorali, conto alla rovescia. Presentazione entro mezzogiorno. A Perugia dimezzati i candidati

C’è tempo ancora fino alle 12 di oggi per presentare le liste per poter partecipare alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno che in Umbria interessano sessanta comuni e che vedono Perugia come principale amministrazione che andrà al voto. E al netto di sorprese dell’ultim’ora – che non sono affatto escluse – la partecipazione dei candidati a sindaco in questa tornata è nettamente inferiore a quella di cinque anni fa. Nel 2019, infatti, un mese prima del voto, si presentarono ben dieci candidati a sindaco. Stavolta dovrebbero essere cinque, con 18 o 19 liste, rispetto alle 21 di cinque anni fa. In quella occasione gli aspiranti a un posto in Consiglio comunale, questa volta potrebbero essere qualche decina in meno. C’è dunque meno ambizione? Non pare, la sensazione è che il campo largo tra centrosinistra, Cinquestelle e Sinistra-Verdi abbia fatto ridurre almeno il numero di coloro che vorrebbero diventare sindaco. Nel ‘19, infatti, oltre al candidato del centrosinistra (Giuliano Giubilei) furono molte altre le liste autonome di quella ‘galassia’ che si presentarono: dalla lista di Katia Bellillo quella dei Cinquestelle appunto (Francesca Tizi), senza scordare Coscienza Verde o Alternativa riformista. Uno spezzatino che stavolta non ci sarà: quale sarà il risultato concreto di questa ritrovata unione, lo sapremo soltanto il 10 giugno in tarda serata. Intanto ieri, corredata dalle firme di 401 sottoscrittori, 51 in più del necessario, la lista "Pci, Perugia contro guerra e neoliberismo" è stata la prima ad essere presentata agli Uffici elettorali per partecipare alle prossime elezioni comunali a Perugia. "Un risultato straordinario che premia non solo la dedizione, l’impegno e il lavoro del drappello, via via ingrossatosi, dei compagni/e, dei candidati/e e di amici che ci hanno aiutato, ma che è il prodotto anche di un clima generale di rispetto e simpatia nei nostri confronti. Gli elettori perugini hanno adesso una possibilità e una speranza in più", dice il candidato a sindaco del Pci, Leonardo Caponi.

Intanto, proprio oggi in concomitanza con il deposito delle liste per poter partecipare alla tornata amministrativa, il candidato a sindaco di ’Perugia Merita’, Massimo Monni, alza il sipario su lista e programma, con la presentazione prevista per le 11.30 al teatro della Sapienza, in via della Cupa.

Lunedì, invece, torna a muoversi il centrodestra: alle ore 17:30, al Barton Park di Perugia, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione dei candidati della Lega Perugia alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Saranno presenti la candidata a sindaco del centrodestra Margherita Scoccia, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e il sSegretario regionale Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti.