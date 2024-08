"Liste di attesa, ecco quali sono i numeri reali"

"In questi ultimi giorni stiamo assistendo a varie analisi sulla situazione delle liste di attesa in Umbria che ci paiono particolarmente non attente a quella che e’ la realta’ ed invece molto più legate all’avvicinarsi delle scadenze elettorali regionali". E’ quanto afferma il presidente regionale di Federconsumatori dell’Umbria Paolo Del Caro, che spiega: "Si dice in Umbria che siamo in una fase di miglioramento sulla questione delle Liste di attesa, senza mai dire dello sforzo notevole che si sta chiedendo al personale medico e del personale sanitario tutto, al quale va il nostro ringraziamento. Ma di cosa parliamo? – si chiede Del Caro – I dati ufficiali regionali al 15 luglio parlavano di 55.892 prestazioni in attesa di cui 32.736 all’Usl1 e 23.156 alla USL2 ; al 28 luglio elaborati il 30 luglio avevano 52.754 prestazioni di cui 31.353 alla Usl1 e 2.1401 alla Usl2 ; il 5 agosto in Regione in un incontro si parla di 43.000 prestazioni senza alcun dato ufficiale ma solo dichiarato . Abbiamo l’impressione che qualcosa non torna...".

"Ancora ci sono cittadine e cittadini – continua il presidente regionale di Federconsumatori – ai quali quando si recano nei vari punti Cup del territorio regionale viene risposto, arbitrariamente ed illegalmente, che non c’e’ possibilità di prenotazione ma neanche di avvalersi dei percorsi di tutela . Tutto cio’ – continua – significa che questi dati non vengono neanche presi in considerazione quali dati utili per valutare la congruita’ delle liste di attesa. In Umbria – conclude – devono essere fatte scelte coraggiose che mettano il sistema sanitario pubblico in grado di rispondere coerentemente agli obiettivi sanitari".