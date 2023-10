Liste d’attesa e sanità in crisi. Consumatori e Cgil, raccolta firme

TERNI - Liste d’attesa: una piaga per la sanità umbra e non solo. Federconsumatori e Cgil raccolgono la protesta dei cittadini organizzando una raccolta di firme il mercoledì al mercatino settimanale. "Iniziativa - dicono i promotori – che ha raccolto grande consenso tra i cittadini che hanno firmato in massa vista la condizione della sanità pubblica sul territorio e i tempi di attesa per avere una prestazione. Gli utenti riscontrano sempre più spesso ritardi nell’accesso a visite specialistiche, esami diagnostici e ricoveri, per i quali sono necessarie attese che vanno ben oltre i tempi previsti dal Piano Nazionale di Governo delle liste d’attesa. Proprio in questi giorni sono emersi problemi gravi al pronto soccorso di Terni. Pazienti in coda per un posto in reparto, mentre scarseggiano medici e infermieri. È evidente che questo stato di cose favorisce il ricorso alla sanità privata cosa nettamente contraria a ciò che prevede la nostra Costituzione. Nelle prossime settimane continueremo a raccogliere le firme dei cittadini per poi inviarle all’attenzione della Regione".