Lions: "Città cardioprotetta. Ottimo progetto"

Il progetto “Gualdo Tadino città cardioprotetta“ è stato apprezzatissimo nel Congresso distrettuale del Rotary. Il governatore Massimo De Liberato lo ha considerato tra i più meritevoli dell’anno rotariano 2024/2025. Così, nella assise del distretto 2090 svoltasi a Pescara il 14 e 15 giugno, il presidente del Rotary club di Gualdo Tadino, Alberto Catanossi, è stato invitato ad illustrare il progetto "che ha significative ricadute sul territorio, espressione di una forte sinergia con personalità, enti e associazioni". Catanossi ha parlato delle finalità dell’iniziativa e del primo step, curato e finanziato direttamente dal Club gualdese, avviato in collaborazione con Michele Pierotti e l’amministrazione comunale: c’è stata l’installazione di tre nuovi defibrillatori nel centro storico e l’esternalizzazione di quello della Farmacia comunale “Roberto Calai“; è stato organizzato e portato a termine il primo corso di formazione Blsd, per rendere sempre più concreto l’importante messaggio per cui “Ognuno di noi può salvare una vita!“. Ha anche illustrato i successivi step, con l’installazione nel territorio gualdese di ulteriori defibrillatori; così, entro il 2029, le nuove installazioni unitamente a quelle già presenti, consentiranno di garantire una presenza diffusa di tali essenziali strumenti sul territorio, nel rapporto ottimale di un defibrillatore ogni 1.000 abitanti, con il loro costante monitoraggio; in più si prevede l’organizzazione di altri contestuali corsi di Blsd per la formazione di soggetti idonei ad intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

A.C.