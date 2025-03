’L’inferno non esiste’, Laura Lattuada al Consortium

La violenza sulle donne in ambito familiare: è quanto racconta Laura Lattuada (nella foto) ne “L’inferno non esiste”, lo spettacolo in programma questa sera alle 21.15 al Consortium di Massa Martana, nel secondo appuntamento della stagione “Teatro Vivo 2025” organizzata da Magazzini Artistici. Lo spettacolo è un monologo tratto dall’opera di Susanna Tamaro e raccoglie due storie molto diverse che hanno come comun denominatore il dolore, la paura di confessare la verità a sé stesse e agli altri e infine la speranza che il racconto possa in qualche modo aiutare chi legge e chi ascolta.

“L’Inferno non esiste” è un viaggio nel profondo dell’animo umano con figlie incapaci di essere madri e madri e figlie vittime di un universo maschile popolato da orchi: uno spettacolo attuale e audace in cui la Lattuada sviscera molteplici aspetti della tragedia quotidiana che troppe donne si ritrovano a vivere. Biglietti a 10 euro, prevendita su vivaticket, info e prenotazioni 327 8184788 o direttamente stasera al botteghino